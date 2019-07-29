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Спокуслива крихітка: Емілі Ратажковскі приміряла ефектний купальнику

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Емілі Ратажковскі похвалилась формам у бікіні - фото 1
Емілі Ратажковскі похвалилась формам у бікіні

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити прихильників спекотними фото у купальниках. Дівчина з ідеальними формами точно не соромиться демонструвати себе з найкращих ракурсів.

28-річна американська модель, акторка і бізнесвумен Емілі Ратажковскі підкорює серця шанувальників ще й на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 23 млн підписників. Там зваблива красуня ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів. До того ж, Емі вже не раз говорила, що знає, чого хочуть її фанати, тому вона частенько публікує доволі відверті фото.

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Нещодавно Ратажковскі вкотре похизувалась ідеальною фігурою в ефектному червоному купальнику від власного бренду. Тут справді спекотно:

instagram.com/emrata - фото 344239
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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