Спокуслива Ірина Шейк виконала сексуальний танець в оточенні чоловіків: відео

Популярна модель Ірина Шейк здивувала шанувальників відвертим танцем в компанії безлічі чоловіків. Роликом зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Ірина Шейк продемонструвала запальні танці, серед яких й спокусливий тверк. Модель танцювала в білому короткому вбранні, який їй доводилося весь час поправляти.

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Красуня виконувала тверк під вигуки та оплески безлічі чоловіків. У коментарі до ролика, Шейк написала, що так вона розважається "після афтепаті з хлопцями". Ролик викликав бурхливе обговорення серед шанувальників Ірини. Багато з них відзначили, що вони не очікували таких танців від зірки.

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