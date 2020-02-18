Тверк Нікі Мінаж в ліжку підірвав мережу: відверте відео

Популярна реп-виконавиця Нікі Мінаж виконала відвертий танець прямо в ліжку. Пікантним роликом зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, як Нікі Мінаж в обтягуючому комбінезоні танцює свій фірмовий тверк. При цьому співачка стоїть навкарачки прямо в ліжку. Мінаж час від часу згинає руки в ліктях, максимально нахиляючись до ліжка.

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В якийсь момент, короткі шорти комбінезона сповзають з сідниць зірки, повністю оголивши їх. За пів дня ролик зібрав понад 15 мільйонів переглядів і величезну кількість коментарів.

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