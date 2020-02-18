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Австралійська фітоняшка показала пікантні фото у ліжку

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Як виглядає Теммі Хемброу вранці - фото 1
Як виглядає Теммі Хемброу вранці / instagram.com/tammyhembrow

Популярна модель Теммі Хемброу вирішила знову привернути увагу до своїх апетитних форм. Зірка мережі поділилась ранковими фото у ліжку, які викликали захват у фанатів.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 10 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно красуня вирішила показати, як виглядає вранці, тож опублікувала кілька кадрів у ліжку в крихітній піжамі, яка лише підкреслює її звабливі форми.

Австралійська фітоняшка показала пікантні фото у ліжку - фото 386651

Австралійська фітоняшка показала пікантні фото у ліжку - фото 386652

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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