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Спокуслива Дженніфер Лопес позувала у тренчі на голе тіло

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Якщо ти все ще сумуєш через те, що літо закінчилося, лови трохи осіннього настрою від Дженніфер Лопес. Красуня показала нові фото, від яких не відірвати ока!

Днями зірка опублікувала у своєму Instagram фото, на яких позує в бездоганних легких тренчах, які мають бути в гардеробі кожної модниці в новому сезоні.

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Але Джей Ло була б не Джей Ло, якби не зробила образи з ними максимально пікантними: красуня одягла верхній одяг на голе тіло, доповнивши луки взуттям на високих підборах і вкотре продемонструвавши бездоганну фігуру.

З вишуканою укладкою і ідеальним макіяжем з бордовою помадою вона позувала на сходах розкішного особняка в туфлях нюдового кольору на платформі з тонкими ланцюжками.

Гортайте галерею:

Це цікаво: Дженніфер Лопес похизувалася спокусливою фігурою, позуючи у відвертому бікіні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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