Спокуслива Дженніфер Лопес позувала у тренчі на голе тіло

Якщо ти все ще сумуєш через те, що літо закінчилося, лови трохи осіннього настрою від Дженніфер Лопес. Красуня показала нові фото, від яких не відірвати ока!

Днями зірка опублікувала у своєму Instagram фото, на яких позує в бездоганних легких тренчах, які мають бути в гардеробі кожної модниці в новому сезоні.

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Але Джей Ло була б не Джей Ло, якби не зробила образи з ними максимально пікантними: красуня одягла верхній одяг на голе тіло, доповнивши луки взуттям на високих підборах і вкотре продемонструвавши бездоганну фігуру.

З вишуканою укладкою і ідеальним макіяжем з бордовою помадою вона позувала на сходах розкішного особняка в туфлях нюдового кольору на платформі з тонкими ланцюжками.

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