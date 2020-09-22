Дженніфер Лопес похизувалася спокусливою фігурою, позуючи у відвертому бікіні

Розкішна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес вразила мережу своєю фігурою у відвертому образі. Шанувальники оцінили пікантний кадр.

Голлівудська зірка завела підписників своєю розкішною фігурою. 51-річна Дженніфер Лопес позує стоячи в океані. Руки вона тримає за головою і дивиться в бік. На красуні бікіні з тропічним принтом.

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"Відпускна атмосфера", – прокоментувала фото Джей Ло. Шанувальники зірки залишилися у захваті від знімка.

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