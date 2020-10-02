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Ріанна знялася в еротичній білизні на показі власного бренду

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Ріанна - фото 1
Ріанна / instagram

Відома співачка Ріанна запустила власну лінію одягу Savage X Fenty і порадувала фоловерів яскравими і сексуальними фото в Інстаграмі.

Тепер у співачки є власна лінія одягу Savage X Fenty.

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"Я знаю, що ви давно хотіли це побачити. А тепер беріть свої гаманці і купуйте мою продукцію. Посилання в описі, там дуже багато хороших речей", – підписала пост співачка. На самих кадрах вона в панчохах і мереживній білизні презентує власну лінію одягу. Основа першої колекції – шкіряні речі, зокрема, піджаки і спідниці. Також у фірмовому магазині продаються аксесуари, такі як натільні хрести і персні.

Крім цього, пройшов онлайн-показ продукції. На допомогу Ріанні прийшли такі відомі артисти, як Демі Мур і Ліззо, а також безліч праймових манекенниць. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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