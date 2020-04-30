Спокуслива Даша Астаф'єва роздяглася на більярдному столі

Співачка Даша Астаф'єва поділилася пікантним відео, знімаючи з себе ніжне платтячко. Шанувальники залишилися у захваті!

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

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Знаменитість похвалилася шикарними кадрами для проєкту від культового дизайнерського бренду одягу та аксесуарів Chloe, який закликає фоловерів сидіти вдома і дотримуватися самоізоляції на карантині через коронавірус COVID-19, залучаючи і українських зірок.

В проєкті вже взяли участь Катя Осадча, Ірина Горова, Маша Єфросиніна та інші. Так, артистка приміряла жіночне плаття оранжево-коралового, так званого "лососевого" кольору і колготи в сіточку, оголюючись на більярдному столі і засвітивши спідню білизну.

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