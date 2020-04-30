Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала відвертим відео (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі навіть на карантині не припиняє тішити фанатів свіжими кадрами. Цього разу красуня похизувалась фігурою на короткому відео в купальнику.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Хоч зараз зірка і дотримується правил карантину, але це не заважає їй продовжувати працювати над власним брендом купальників та одягу для жінок. Тож вона зробила найкращу рекламу Inamorata, примірявши новинки на своїй розкішній фігурі. Коротке відео з розкішною Ратажковскі за лічені години зібрало понад 2 мільйони переглядів:

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