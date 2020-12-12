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Спокуслива чеська біатлоністка знялася для Playboy: гарячі фото

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Габріела Коукалова - фото 1
Габріела Коукалова / extra

У чемпіонки світу з біатлону Габріели Коукалової почалося цікаве життя після спорту: вона випустила книгу і колекцію прикрас, працює на телебаченні і рекламує автомобілі. Днями красуня знялася для Playboy.

В резюме чешки з'явилася фотосесія в журналі Playboy. Номер з Габі надійде в продаж 17 грудня, але деякі знімки вже доступні.

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Знімала дівчину Ленка Хаташова – відома чеська майстриня: вона працювала в гарячих точках на Балканах, робила репортажі в Центральній Америці і фотографувала турніри Великого шолома. У 1990 Хаташова перейшла у портретну зйомку і тепер робить яскраві фото зірок. Фотосесія Габі вийшла стильною: строгі наряди, помірний макіяж і харизматична спортсменка. Це, мабуть, найкраща можливість розглянути її татуювання:

"Їх кілька, ескіз одного я навіть сама намалювала. Знаю, що пристойна оголена натура може бути дуже красивою, і це один з найбільш затребуваних видів мистецтва", – зазначила Коукалова.

Спокуслива чеська біатлоністка знялася для Playboy: гарячі фото - фото 438793

Спокуслива чеська біатлоністка знялася для Playboy: гарячі фото - фото 438794

Спокуслива чеська біатлоністка знялася для Playboy: гарячі фото - фото 438795

Спокуслива чеська біатлоністка знялася для Playboy: гарячі фото - фото 438796

Спокуслива чеська біатлоністка знялася для Playboy: гарячі фото - фото 438797

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Джерело: extra
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