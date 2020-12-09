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Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
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Молода і красива Белла Хадід любить з'являтися у відвертих нарядах і шокувати публіку. Дівчину зараховують до золотої молоді, але вона не звертає на це уваги. Давайте подивимося, як змінювалася красуня і як вона виглядає сьогодні.
Майбутня топмодель з'явилася на світ 9 жовтня 1996 року в Місті Ангелів в родині Іоланда Хадід, уродженки Нідерландів, що раніше також працювала в індустрії моди, і Мохамеда Хадіда, палестинця, який народився в Назареті і переїхав з батьками в США в 14-річному віці. Він – мультимільйонер, який займався будівництвом розкішних особняків і готелів в Лос-Анджелесі і в Беверлі-Хіллз.
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У підлітковому віці Белла жила з рідними на ранчо в Санта-Барбарі, захоплювалася кінним спортом і мріяла потрапити на Олімпіаду 2016 в Ріо-де-Жанейро. Однак їй довелося відмовитися від цієї ідеї через виявлену у неї хвороби Лайма, від якої страждали також її мати і брат.
Модельна кар'єра так і залишалася б мрією, якби Белла не вдалася до послуг пластичних хірургів. Після пластики носа і губ її риси обличчя змінилися, що дозволило 16-річній красуні почати свій шлях в фешен-бізнесі. Бездоганна фігура (при зрості 173 см вага дівчини досягає 50 кг) дозволила Беллі відразу засвітитися у світі моди. Кар'єра почалася в серпні 2014 року, коли Белла уклала контракт з IMG Models. За відносно недовгий час в модельному бізнесі Хадід досягла серйозних успіхів. Манекенниця брала участь в показах колекцій Desigual, Tom Ford.
Потім були фотосесії та обкладинки багатьох відомих глянцевих журналів, серед яких Bazaar і Fashion Book. У 2015 році юна модель була удостоєна премії Зірковий прорив. Після вдалого старту Беллу почали запрошувати в телешоу і на зйомки в кліпах. За рік модель знялася в 4 роликах.
У 2016 році модель дебютувала в кіно, зігравши роль камео у фільмі Private. У 2017 Белла знялася в ролі самої себе в короткометражній стрічці Poster Girl. Белла Хадід співпрацювала з такими відомими брендами, як CHANEL, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria's Secret, Dior, Bulgari тощо.
Гарячі фото Белли Хадід 18+
У 2016 році Белла Хадід уклала контракт з компанією жіночої білизни Victoria's Secret, а трохи пізніше стала його повноправним "Ангелом". Щастя моделі не було меж, про що вона поспішила поділитися з шанувальниками на своїй сторінці в соціальних мережах. У 2017 році Белла стала офіційним амбасадором бренду Bulgari, а пізніше уклала контракт з Dior. Зараз модель продовжує активно займатися своєю кар'єрою, регулярно радує своїх шанувальників новими фотографіями на сторінці в Instagram, знімається в рекламних кампаніях і бере участь в модних показах.
Хадід продовжує залишатися однією з найбажаніших жінок світу, а також гордо носить титул Найкрасивішої жінки світу.
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