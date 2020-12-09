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Оля Полякова змінилася до невпізнання: фото

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Українська співачка Оля Полякова змінилася до невпізнання. Це підтвердили фотографії, які вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Епатажна і скандальна співачка перетворилася на милу, тендітну Барбі.

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Навіть найвідданіші фанати не одразу можуть розпізнати, що на фото їх кумир. Шанувальники поки не змогли визначити, що саме змінилося в зовнішності улюбленої співачки.

"Я не зрозумію. Ви на себе перестали бути схожа. Щось змінилося, а що саме, зрозуміти не можу", – написав під постом один з фоловерів Полякової. Фотографії були зроблені під час зйомок програми "Маска". На знімках Оля Полякова одягнена в стильне мініплаття золотистого кольору. Співачці зробили яскравий макіяж і притаманну їй зачіску. Шанувальники помітили, що в новому образі Полякова виглядає дуже молодо. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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