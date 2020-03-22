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Спокуслива блондинка з ВІА Гри показала спекотне фото

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Еріка Герцег - фото 1
Еріка Герцег / instagram

Відома українська співачка Еріка Герцег, яка виступає в складі групи ВІА Гра, часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram.

Дівчина родом з українського Закарпаття. Так цього разу зіркова красуня приголомшила фоловерів звабливим фото в пікантному образі, яке сама і зробила в дзеркало роздягальні.

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Як видно, Еріка закрилася в роздягальні магазину і присіла на невеликий пуфик, при цьому знімає себе на телефон. На ній чорно-біле боді, яке оголило довгі худі ноги в чорних мереживних панчохах. Волосся красуні розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі яскравий макіяж, вона кокетливо закинула ногу на ногу.

Шанувальники в захваті від нового фото зіркової красуні, дівчину засипають компліментами в коментарях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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