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Карантин Коронавірус

Дженіфер Лопес показала, як розважається з дітьми на карантині: це відео підкорило мережу

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Дженіфер Лопес - фото 1
Дженіфер Лопес / instagram

Карантин подарував Дженніфер Лопес рідкісну можливість побути зі всією сім'єю. Тож, аби не нудьгувати, Джей Ло і Алекс Родрігес разом з дітьми продемонстрували добре скоординований танець, який уже почали підхоплювати користувачі мережі.

Короткий веселий ролик був опублікований на сторінці Дженніфер Лопес у TikTok, а спортсмен Алекс Родрігес поділився відео на своїй сторінці в Instagram. І з кадрів видно, що зірки даремно часу не витрачають на карантині.

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При цьому Джей Ло і Родрігес запустили челендж, щоб їхнім підписникам також нудьгувати не довелося. Сенс флешмобу полягає у тому, щоб виконати простий танець: повторити правильну послідовність ритмічних рухів. І передати естафету наступному учаснику.

Зіркова пара презентувала свою постановку під пісню "Something New" Почав 44-річний Алекс Родрігес, далі підхопили танець діти, а завершила флешмоб ефектними рухами Джей Ло.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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