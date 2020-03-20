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Модель Victoria's Secret похизувалась сідницями на пляжі

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Тейлор Хілл у бікіні - фото 1
Тейлор Хілл у бікіні / instagram.com/taylor_hill

Популярна модель Тейлор Хілл підкорила мережі звабливими знімками у бікіні. Ця крихітка завжди готова до спекотного сезону!

24-річна американська модель Тейлор Хілл підкорює своєю красою не лише на модних шоу, а й на профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів користувачів. І не дарма, адже вона ледь не щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів та не соромиться показувати свою реальну вроду без фотошопу та тонни макіяжу.

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Нещодавно дівчина похизувалась розкішною фігурою у бікіні. Сонячні фото на пляжі зібрали понад 700 тисячі лайків, адже Тейлор чудово виглядає весь рік, а не лише на подіумах.

Модель Victoria's Secret похизувалась сідницями на пляжі - фото 393344

Модель Victoria's Secret похизувалась сідницями на пляжі - фото 393345

Модель Victoria's Secret похизувалась сідницями на пляжі - фото 393346

Джерело фото: instagram.com/taylor_hill

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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