Зірка серіалу Всі жінки відьми розкритикувала Трампа

Відома американська актриса Аліса Мілано, яка найбільше відома за роллю Фібі в популярному серіалі "Всі жінки відьми", розкритикувала політику адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Таку заяву актриса Аліса Мілано зробила під час виступу в Лос-Анджелесі. Вона назвала "абсурдним" той факт, що в 2018 році жінкам доводиться боротися за збереження прав на аборт.

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Ми не можемо зробити це нормою. Ми живемо в божевільний час, – підкреслила Мілано.

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Також вона зазначила, що виступає проти пропозиції Трампа з приводу кандидатури на вільне місце у Верховному суді США, на яке президент країни запропонував розглянути Бретта Кавано. Мілано впевнена, що в тому випадку, якщо Кавано виберуть до Верховного суду, це "прямо" вплине на все, що громадяни США вважають істиною.

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