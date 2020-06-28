Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Спокуслива Адель вразила мережу новими фото

  • 19
Адель - фото 1
Адель / instagram

Британську співачку Адель продовжують обговорювати шанувальники після сенсаційного схуднення. І артистка знову поділилася серією знімків після тривалого мовчання в Instagram.

Так, Адель порадувала своїх підписників домашніми фото, які були зроблені на тлі великого телевізора, на якому видні кадри з її концерту на каналі BBC. Знімки красуня підписала так: "Випила п'ять сидрів".

І ще: Сексуальна Ельза Хоск показала відверті фото у ліжку (18+)

На одному фото Адель за допомогою вентилятора охолоджує себе після танців, на другому – зірка в концертній сукні, яка тепер сидить на ній вільно і ефектно підкреслює нові стрункі форми, танцює під свій же виступ.

Спокуслива Адель вразила мережу новими фото - фото 412744

Спокуслива Адель вразила мережу новими фото - фото 412745

Читайте також: Наталія Орейро показала, як виглядала до популярності

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
  • 24 червня, 19:00
  • 8515
Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
  • 24 червня, 16:23
  • 1336
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2404004
Загрузка...
Новини