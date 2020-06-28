Спокуслива Адель вразила мережу новими фото

Британську співачку Адель продовжують обговорювати шанувальники після сенсаційного схуднення. І артистка знову поділилася серією знімків після тривалого мовчання в Instagram.

Так, Адель порадувала своїх підписників домашніми фото, які були зроблені на тлі великого телевізора, на якому видні кадри з її концерту на каналі BBC. Знімки красуня підписала так: "Випила п'ять сидрів".

І ще: Сексуальна Ельза Хоск показала відверті фото у ліжку (18+)

На одному фото Адель за допомогою вентилятора охолоджує себе після танців, на другому – зірка в концертній сукні, яка тепер сидить на ній вільно і ефектно підкреслює нові стрункі форми, танцює під свій же виступ.

Читайте також: Наталія Орейро показала, як виглядала до популярності