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Сексуальна Ельза Хоск показала відверті фото у ліжку (18+)

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Ельза Хоск без одягу - фото 1
Ельза Хоск без одягу

Популярна модель зі Швеції Ельза Хоск знову розбурхала фанатів серією звабливих фото лише у спідньому. Ця дівчина навіть вдома виглядає так, наче зараз вийде на подіум.

31-річна шведська модель та ангел Vitoria's Secret Ельза Хоск активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів користувачів. Саме там білявка з блакитними очима ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок та світських заходів до своїх звичайних буднів.

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Хоч пандемія коронавірусу і змінила роботу моделей, але тепер навіть домашні зйомки Ельзи викликають ще більший захват. І недавні фото лише у спідньому це підтверджують. Здається, білявка показала свої найкращі ракурси.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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