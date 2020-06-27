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Наталія Орейро показала, як виглядала до популярності

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Наталія Орейро - фото 1
Наталія Орейро / instagram

Дивіться, як виглядала зірка серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро в юності. Красуню ледь впізнати!

Наталія Орейро – зірка латиноамериканських серіалів 90-х, яскрава актриса, талановита співачка і модель.

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43-річна Наталія активний користувач Instagram, де часто тішить публіку яскравими публікаціями зі свого життя.

Так, цього разу Орейро потішила шанувальників незвичайним архівним фото, на якому вона ще юна і нікому не відома. На знімку зірка зображена в спокусливому образі, вона сидить в цікавій позі в темній кімнаті і зосереджено дивиться в камеру. На ній коротенька чорна сукня, яка оголила тендітні плечі і стрункі ніжки, її волосся недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

Орейро не підписала фотографію, зате фанати почали активно обговорювати її публікацію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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