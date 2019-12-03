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Співробітники фастфуду принесли клієнту чек з епічним компліментом: фотофакт

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Співробітники фастфуду принесли клієнту чек з епічним компліментом: фотофакт - фото 1

Жителю американського штату Арізона у фастфуді видали чек, в якому епічно відгукнулися про одяг клієнта. Хлопець поскаржився на ресторан швидкого харчування у своєму Twitter-акаунті.

Як виявилося, американець разом з дівчиною в фастфуді замовили курячі нагетси і картоплю фрі. Вони оплатили покупку і їм видали чек. Придивившись, хлопець побачив в чеку крім назви страв напис "потворний светр".

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Як зізнався сам ображений клієнт, його настрій був зіпсований. Щоб "прославити" фастфуд, він виклав фото чека в соціальну мережу, а також опублікував свою фотографію в тому самому светрі. Допис американця набрав майже 150 тисяч лайків. Користувачі підтримали хлопця, похваливши його одяг.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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