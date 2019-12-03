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Гімнастка вразила мережа ефектним стрибком у воду: відео

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Сімона Байлс - фото 1
Сімона Байлс / instagram

Американська гімнастка Сімона Байлс підкорила інтернет якісно виконаним складним стрибком у воду. Ролик з трюком жінка показала на своїй сторінці в Instagram.

Гімнастка проводить відпустку біля моря і продемонструвала свої вміння в іншому вигляді олімпійських змагань. На кадрах Байлз відображена на вишці, яка розташована над морем. Спортсменка прийняла необхідну стійку, а потім виконала подвійне сальто.

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Користувачі мережі високо оцінили вміння спортсменки. Дехто порадив їй змінити вид спорту. За день ролик зібрав понад 1,7 мільйона переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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