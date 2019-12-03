Жителька Німеччини знайшла інопланетянина на Google картах: епічне фото

Мешканка Німеччини вирішила перед мандрівкою дослідити незнайому місцевість і виявила на Google-картах бородатого зеленого інопланетянина.

Перед тим, як їхати на незнайомий різдвяний ринок в Бірмінгемі, 47-річна Стіві Хол вирішила подивитися, чи є поруч парковка. Для цього жінка вирішила скористатися панорами Google street view.

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На фото жінка побачила дивну фігуру. Чоловік із зеленим обличчям і довгою бородою дивиться прямо в камеру. Хол зазначила, що не є прихильницею теорій змови, але вона вирішила, що знайшла інопланетянина.

За словами німкені, фото було зроблено у квітні 2019 року, так що очевидних причин надягати страшну маску у чоловіка не було. Крім того, жінка спробувала знайти таку маску в інтернеті, але не знайшла нічого подібного.

Хол видався погляд чоловіка "ніби не з цього світу" і впевнена, що він явно не радий, що потрапив на камеру.

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