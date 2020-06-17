Співачку Tayanna розкритикували за еротичний образ: пікантні фото

Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, яка відома також як Tayanna, здивував користувачів мережі своїм відвертим вбранням. Зірка опублікувала серію пікантних знімків у себе в Instagram.

Так, Tayanna поділилася зі своїми шанувальниками свіжими фото у спокусливому образі. На кадрах красуня позує в трусах тілесного кольору і напівпрозорому топі. Епатажності наряду додають декоративні елементи, які прикріплені в області сосків. Дизайнером наряду виступив український модельєр Іван Фролов.

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"Кожен раз, коли виходять нові пісні, ми намагаємося створити атмосферу на сцені, змінюючи образ і стиль. Простіше кажучи, віддаємося вібраціям та емоціям", – прокоментувала фото артистка.

Проте підписники зірки сприйняли новий образ Tayanna по-різному. Хтось назвав його сексуальним, а комусь він видався вульгарним і недоречним.

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