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Реперка alyona alyona відверто зізналася, скільки важить
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Популярна українська реп-виконавиця alyona alyona встала на ваги після великого застілля і зізналася, що набрала пару кіло. На особистій сторінці в Instagram співачка поділилася роликом, на якому видно, які ж цифри показали ваги.
Реперка alyona alyona зізналася в Instagram-stories, що хоче кинути собі виклик і скинути до наступного дня народження 29 кілограмів. Саме стільки років виповнилося зірці 14 червня. Співачка каже, що зовсім стрункою вона ставати не хоче, але їй в житті не вистачає пригод. Зараз пишнотіла артистка важить 127,4 кілограма.
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"Хочеться якоїсь авантюри в житті. Хочеться кидати собі виклики і постійно досягати нових вершин. На цьому етапі моя вершина буде така", – заявила зірка.
Реперка пообіцяла ділитися з шанувальниками своєю новою пригодою. Показувати, що вона їсть, що робить для схуднення, як себе почуває фізично і емоційно, і як схуднення впливає на її життя.
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