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Джамала показала, як релаксує в басейні

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Українська співачка Джамала перебуває на останніх термінах вагітності і вони з чоловіком активно готуються до поповнення в сім'ї. При цьому артистка не перестає радувати шанувальників новими фотосесіями.

З приходом літа Джамала вирішила відпочити на повну. Так, у своєму Instagram зірка поділилася яскравими фото, на яких позувала в басейні.

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Артистка сфотографувалася у воді біля бортика в чорному купальнику і сонцезахисних окулярах. В руці у неї келих з напоєм, а поруч на великій тарілці викладені фрукти та ягоди.

""Нудні", але такі милі серцю літні фоточки", – прокоментувала кадри Джамала.

Джамала показала, як релаксує в басейні - фото 410473

Джамала показала, як релаксує в басейні - фото 410474

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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