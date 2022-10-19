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Анна Буткевич презентувала пісню "Адреналін" про кожного українця
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Кліп був відзнятий ще восени 2021, але події сьогодні внесли корективи в пісню. Український текст пісні створив Андрій Осадчук. Кожного дня Анна Буткевич допомагає Україні та українцям в гуманітарних та оборонних питаннях. Творчість та пісні – допомагають нашій душі. Слухайте музичну прем'єру!
"Адреналін" – це те що рятувало кожного українця з початку повномасштабного вторгнення. Не було часу сидіти та плакати, безсонні дні переростали в безсонні тижні, місяці. Фраза "я на адреналіні" звучала відусіль. Кожен з нас знає це відчуття і як важливо ніколи не губити його.
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Саме адреналін змушує мозок за частку секунди приймати блискавичні рішення: захищатися або бігти! В українців вже 8 місяців цей гормон працює однаково – ЗАХИЩАТИСЬ! ДІЯТИ! ВИБОРЮВАТИ!
Ця пісня була записана та випущена тільки завдяки нашим воїнам, які кожного дня боронять нашу землю. Завдяки вашій сміливості, наші янголи охоронці, ми можемо жити, творити, кохати, працювати… Повертайтесь додому живі! Нехай адреналін накриває вас енергією на знищення нечисті, яка прийшла на нашу Землю!", – поділилась Анна Буткевич.
Слухати пісню Анна Буткевич – Адреналін:
Слова пісні Анна Буткевич – Адреналін:
1.
утікаю. і знову недосип
нападаю. на твої паузи
пам‘ятаю. колись ми були одні
щоб зараз в моєму сні
нарешті літали ми
хочу одягати твоє тепло
з келиха мовчань набери вогонь
диЯвол у очах, а між нами - бог
зробИ цей стрибок
приспів
адреналіном по крові б‘єш
повільний ток, ендорфін
і я безсильна, палає кров у мені
ти море синє, i’m in loooove
упала в любов
адреналіном по крові б‘єш
повільний ток, ендорфін
і я безсильна, палає кров у мені
ти море синє, i’m in loooove
упала в любов
2.
викликаю. мелодії-пісні
обіймаю. твої думки рясні
помічаю. ми вже не керовані
і Якщо не поряд ми - скрізь бурі і повені
в темряві кімнат мляво грає денс
я знайшла в очах кольори небес
знай, мої вуста набувають сенс
найкраще з чудес
приспів
адреналіном по крові б‘єш
повільний ток, ендорфін
і я безсильна, палає кров у мені
ти море синє, i’m in loooove
упала в любов
адреналіном по крові б‘єш
повільний ток, ендорфін
і я безсильна, палає кров у мені
ти море синє, i’m in loooove
упала в любов
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