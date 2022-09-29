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Співачка Ріта Ора заінтригувала відвертими фото у ванні – 18+

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Ріта Ора похизувалась ідеальною фігурою - фото 1
Ріта Ора похизувалась ідеальною фігурою / instagram.com/ritaora

Відома співачка Ріта Ора вирішила яскраво показати, як проводить вільний від роботи час. І не обійшлось без пікантних кадрів зовсім без одягу.

31-річна англійська попспівачка Ріта Ора встигає займатись не лише власною кар'єрою, а й активно веде профіль в соцмережі інстаграм. Там за нею стежать понад 16 млн підписників, адже вона ледь не щодня ділиться кадрами з усього, що трапляється у її житті: від зйомок та червоних доріжок до звичайних буднів, передає Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно красуня вирішила нагадати про свої улюблені справи у вільний час, тож вона поділилась серією кадрів про свій відпочинок. Ріта цікавиться бджільництвом, тому відвідала невеличку пасіку та навіть похизувалась запасами меду, а також колекцією грибів.

Співачка Ріта Ора заінтригувала відвертими фото у ванні – 18+ - фото 513763
Співачка Ріта Ора заінтригувала відвертими фото у ванні – 18+ - фото 513764
Співачка Ріта Ора заінтригувала відвертими фото у ванні – 18+ - фото 513765
Співачка Ріта Ора заінтригувала відвертими фото у ванні – 18+ - фото 513761
Співачка Ріта Ора заінтригувала відвертими фото у ванні – 18+ - фото 513762

Та найбільше увагу привернули фото, на яких Ора без одягу позує у рожевій ванні. Тож фанати засипали співачку коментарями з компліментами.

Співачка Ріта Ора заінтригувала відвертими фото у ванні – 18+ - фото 513766
Співачка Ріта Ора заінтригувала відвертими фото у ванні – 18+ - фото 513760

Джерело фото: instagram.com/ritaora

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