Без одягу та в золоті: Гвінет Пелтроу захопила фотосесією до 50-ліття – кадри 18+

Акторка Гвінет Пелтроу вирішила ефектно відсвяткувати свої 50 років розкішною фотосесією абсолютно без вбрання. Зате білявка зробила акцент на своїй фігурі та золотій фарбі.

Відома оскароносна акторка та бізнесвумен Гвінет Пелтроу вже не раз звертала увагу на те, що приймає зміни свого тіла з віком. А 27 вересня зірка ефектно відзначила 50-річчя, знявшись у доволі відвертій фотосесії зовсім без одягу, пише Радіо MAXIMUM.

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На нових кадрах можна побачити засновницю бренду Goop частково у золотій фарбі, що підкреслює тендітну фігуру акторки та її вроду, яка лише розквітла з роками. Як зауважила сама зірка, це "костюм на день народження".

Все, що я знала, це те, що мене розмалюють золотом і що я мала бути оголеною, – розповідала Гвінет, збираючись на знімальний майданчик. – Мені так добре у 50, йдеться про вираження того почуття оптимізму та енергії, які я відчуваю. Це більше про жіночий погляд та просто про веселощі.

І фанати не змогли не оцінити сміливість та красу Пелтроу у новій фотосесії, тож засипали її не лише вітаннями з ювілеєм, а й компліментами.

instagram.com/andrewyee_photo

instagram.com/andrewyee_photo

instagram.com/andrewyee_photo

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