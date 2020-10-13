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Адель розчарувала фанатів чутками про роман з колишнім Ріанни, який її бив
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31-річний співак Кріс Браун був помічений в Західному Лондоні. І якщо вірити інсайдерам, був він там не випадково: музикант завітав до своєї 32-річної колеги Адель.
За словами очевидців, Браун під'їхав до її будинку близько опівночі і провів там як мінімум дві години. "Все це було схоже на таємницю. Він приїхав в компанії великих затонованих машин, а його оточували м'язисті хлопці", – кажуть інсайдери.
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Втім, говорити про романтичні стосунки між Брауном і Адель поки не доводиться. В Лондон Браун, найімовірніше, приїхав, щоб побачити свого 10-місячного сина Аеко від колишньої дівчини Аммікі Харріс. До столиці Великобританії Браун повернувся вперше після багатьох років: у 2009 році йому заборонили в'їзд до Сполученого Королівства, після того, як він визнав себе винним у побитті колишньої дівчини, співачки Ріанни.
Кажуть, що і серце Адель, яка півтора року тому оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі, теж невільне. З чуток, співачка зустрічається з репером Skepta. Попри те що візит Брауна до Адель, швидше за все, був дружнім, шанувальники співачки були вкрай розчаровані цією новиною. На їхню думку, британській зірці не слід навіть спілкуватися з чоловіками, які піднімають руку на жінок, не кажучи вже про дружбу з ними.
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