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Коронавірус Карантин

Співачка Ріта Ора розбурхала звабливими фото в бікіні (18+)

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Ріта Ора роздяглась в Інстаграм - фото 1
Ріта Ора роздяглась в Інстаграм

Популярна співачка Ріта Ора підкорила шанувальників серією пікантних фото у крихітному купальнику. Зірка з розкішною фігурою не соромиться демонструвати свої форми.

29-річна англійська поп-співачка Ріта Ора встигає займатись не лише власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 16 млн підписників, адже вона майже щодня ділиться карами з усього, що трапляється у її житті: зйомки, світські заходи чи прості будні.

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Хоч карантин через пандемію коронавірусу й вніс свої корективи у звичне життя всіх, але Ріта не припиняє тішити фанатів свіжими кадрами. Нещодавно вона похизувалась гарячою фігурою у крихітному бікіні, викликавши справжній шквал компліментів.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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