Співачка Rihanna випустить книгу з рецептами карибської кухні

Співачка Rihanna, як і всі ми, важко переживала цей рік і, щоб зняти стрес на карантині, стала більше часу проводити на кухні. Це не пройшло безслідно – тепер Рі планує випустити книгу своїх улюблених рецептів карибської кухні.

Про свої наміри Rihanna розповіла в інтерв'ю британському виданню Closer.

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"Мені подобається те, чим я займаюся, але я завжди була дуже зайнята. А карантин дав мені час зайнятися тим, що я ніколи не могла б робити раніше, – подивитися за день все те, що довгий час відкладала, приготувати що-небудь і вийти прогулятися. Дуже важливо, щоб ми приділяли увагу тим дрібницям, які нам подобаються, і були добрішими до себе", – говорить Ріанна.



Співачка Rihanna вирішила випустити власну кулінарну книгу

Співачка родом з Барбадосу зізналася, що сходить з розуму від своєї національної кухні й обожнює страви зі свіжої риби. Рі стежить за своїм раціоном і намагається харчуватися правильно, але ніколи себе не обмежує та може дозволити собі просту "комфортну їжу" – пастуший пиріг або мак-н-чіз.

Коли чекати книгу рецептів від Ріанни – поки незрозуміло. Але сам факт того, що вона вийде дає нам зрозуміти, що на новий альбом співачки доведеться ще трохи почекати.

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