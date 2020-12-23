Хто став моделями року за версією сайту Models

Команда сайту Models.com представила лауреатів щорічної премії MOTY (Model of the Year) Industry Awards. Дізнайтеся, кого цьогоріч визнали моделями року за версією популярного порталу, присвяченого модній індустрії!

Переможців у шести номінаціях обирали понад 250 професіоналів модної індустрії, в тому числі стиліст і журналіст Кеті Гранд, модель і активістка Бетані Хардісон, фотограф Бріанна Капоцці та кастинг-директор Семюель Елліс Шайнман.

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У категорії "Жінка-модель року" перемогу здобула Палома Ельсессер, а читачі присудили її Сорі Чой. Серед чоловіків-моделей в обох випадках найкращим визнали Алтона Мейсона, котрий брав участь в показах Chanel, Amiri, Louis Vuitton і Dion Lee.

Премія "Прорив року" серед жінок дісталася Джилл Кортлев (вибір професіоналів) і Міці Шнайдер (вибір читачів), серед чоловіків – Оттаві Кваме (професіонали) і Фернандо Ліндесу (читачі).

Званням "Social Mover of the Year" за використання соцмереж для зміни світу на краще відзначили Адесуву Айгеві (професіонали) і Емілі Ратажковські (читачі).

Премію Lifetime Achievement Award за внесок в індустрію отримала Наомі Кемпбелл.

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