Біллі Айліш розповіла, чому фарбує волосся у зелений колір

Популярна співачка Біллі Айліш розповіла, яку роль відіграє зачіска в її житті. Виявляється, вона є важливим показником психічного здоров'я для дівчини. Також вона розповіла, чому обрала саме зелений колір.

Співачка Біллі Айліш прокоментувала коментар шанувальника в інстаграмі, який попросив її змінити колір зачіски. Вона навідріз відмовилася змінювати відтінок, тому що занадто часто перефарбовувала волосся за останні 5 років.

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"Це називається вийти з депресії, будь ласка, порадій за мене, – написала Біллі Айліш у відповідь. – Зараз я тримаюся найдовше з одним відтінком, з того часу як мені виповнилося 13 років, що говорить про мою психічну стабільність й особистісне зростання. Тож дай мені спокій".

Потім співачка опублікувала повідомлення в сторіс, в якому жартівливо заявила фанатам, що якщо вони продовжать її дражнити, вона не випустить новий альбом.

Раніше співачка зіткнулася з бодішеймінгом у мережі через фотографії в купальнику. Так, 19-річна Біллі Айліш чи не вперше постала перед шанувальниками в купальнику. Це і викликало хвилю негативу. Адже на фото і відео зірка, яка віддає перевагу мішкуватому і закритому одягу, позувала спокусливо у відвертих нарядах. Чомусь таку "зміну іміджу" частина підписників зірки не сприйняли і засипали артистку осудливими коментарями. Розповідаємо, як вона на це все відреагувала.

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