Співачка Rihanna випустила першу чоловічу колекцію спідньої білизни Savage x Fenty

Ріанна поповнила асортимент свого бренду Savage x Fenty чоловічою капсульною колекцією. Її обличчям став репер Крістіан Комбс, також відомий як King Combs.

Репер приміряв шорти з візерунком з великих літер назви марки, труси з широкою гумкою і піжамний комплект чорного кольору.

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"Я хотіла створити речі, які зможе носити кожен чоловік, – розповіла Ріанна. – І після того, як Крістіан відмінно себе проявив на показі у 2019 році, я зрозуміла, що нам потрібно залучити його до співпраці".

Продажі чоловічої капсули Savage x Fenty стартують 2 жовтня.

Нагадаємо, 2 жовтня – це не тільки день запуску продажів чоловічої лінійки бренду, але і дата нового шоу Savage x Fenty. У ньому візьмуть участь Демі Мур, Lizzo, Ірина Шейк, Кара Делевінь, Белла Хадід, Періс Хілтон і Палома Ельсессер.

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