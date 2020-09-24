Прості лайхфаки, які продовжать життя одягу і взуття

Мало хто задумується про те, що правильне зберігання також впливає на стан речей. Ці прості та креативні поради допоможуть вашому одягу прослужити довше, а також менше дратуватись через свій вигляд.

Лак для нігтів проти відірваних ґудзиків та стрілок на колготках

Лайфхак з лаком для нігтів добре відомий всім жінкам, які хоча б раз купували капронові колготки. Він дозволяє зафіксувати "стрілку" та не дати колготкам повністю порватись. Також лаком можна зафіксувати ґудзики на одязі. Достатньо нанести його на місце з нитками. Порада: найкраще брати прозорий лак.

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Мило для застібок

Якщо блискавка почала заїдати, то не варто намагатись виправити ситуацію силою. У таких випадках на допомогу приходить звичайнісіньке мило. Просто проведіть ним по застібці та не дратуйтесь.

Що робити, якщо застрягла блискавка

Зубна щітка для чистого взуття

Якщо на шкіряному взутті вже з'явився бруд, то можна взяти стару зубну щітку та промокнути її у звичайний оцет (без фанатизму). Так вдасться швидко та без зайвих зусиль відчистити взуття. Нагадаємо, що за шкіряними чобітками і туфлями варто постійно доглядати, змащувати олією, регулярно чистити та сушити природним шляхом.

Вазелін рятує взуття з лакованої шкіри

Часто на такому взутті з'являються темні смуги та подряпини. Їх можна позбутись доволі легко: нанести невелику кількість вазеліну на ватну паличку та протерти всі проблемні місця.

Як доглядати за лакованим взуттям

Пластир для бюстгальтера

Всім жінкам відома проблема білизни з "кісточками", коли бюст не лише підтримує, а й може поранити. Якщо ж кісточка вже деформувалась та вилізла, то не обов'язково одразу викидати спіднє, адже можна заклеїти це місце пластиром. Ефект навряд чи буде тривалим, але дозволить ще раз приміряти улюблений бюстгальтер.

Правильне зберігання бюстгальтерів

Ця невіддільна частина жіночого гардероба потребує такого ж бережного зберігання, як і все інше. Тому найкраще складати бюстгальтери один в одного, щоб чашечки не доформовувались і спіднє не займало багато місця.

Як праивльно зберігати бюстгальтери

Спортивний одяг варто сушити

Після ранкової пробіжки варто взяти за звичку не просто кидати весь одяг у прання, а висушувати його. Річ у тому, що піт сприяє розмноження різноманітних бактерій та може призвести навіть до появи плісняви на одязі.

Тканинні вішаки замість звичайних

Це не лише питання краси, а й практичності, адже вузькі вішаки з дроту не можуть повноцінно тримати одяг та з часом призводять до деформації. Тому краще обирати вішаки, оббиті тканиною: не залишають слідів, добре тримають і речі не падають. Також можна обирати дерев'яні вішалки та самостійно обгорнути їх тканиною.

Які краще брати вішаки

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