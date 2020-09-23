Модний дім Fendi випустив макарони у формі власного логотипу

Коронавірус і карантин, пов'язаний із ним, вплинув на весь світ. Дизайнери не стали винятком. Модний дім Fendi, здається, зрозумів, що пора зайнятися випуском їжі. Так з'явилися макарони у формі логотипу бренду.

Дизайнер Кім Джонс поділився в інстаграмі фотографією брендованих макаронів: на упаковці видніється напис Fendi, а сама паста зроблена у вигляді логотипу бренду.

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"Удачі на сьогоднішньому шоу", – написав Кім, позначивши креативного директора Сільвію Вентуріні Фенді.

У вересні стало відомо, що Джонс, який очолює чоловічу лінійку Dior Homme, приєднався до команди Fendi. Він створюватиме жіночі колекції, а Сільвія сконцентрується на чоловічому одязі й аксесуарах. Колекція весна/літо – 2021 стане останньою, створеної нею самостійно.

Раніше Сільвія працювала з Карлом Лагерфельдом, який обіймав посаду креативного директора будинку з 1965 року. Джонса відразу ж порівняли з великим кутюр'є, і астрологи навіть назвали їх "близнюками" за зірками.

Чи надійдуть макарони в продаж, поки невідомо. Раніше Сільвія поділилася у своєму інстаграмі сумкою для піци:

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