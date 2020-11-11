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Співачка Мята підтримала білорусів, виконавши пронизливу народну пісню
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Українська співачка Мята заспівала у підтримку мешканців Білорусі. Зірка виконала пісню "Купалінка", яка вже встигла стати народною. Слухайте пронизливу композицію на Радіо МАКСИМУМ!
Для співачки Мяти тема подій у Білорусі максимально близька. Тож вона вирішила висловити свою підтримку мешканцям цієї країни, зробивши те, що у неї виходить найкраще, – заспівавши.
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Чоловік Мяти з Білорусі. Там же й залишилися його родичі та друзі. Тому співачка чудово знає ситуацію, яка відбувається у країні. З перших уст, адже спілкується з близькими, які переживають не найлегші часи.
Аби підтримати білорусів Мята вибрала композицію, яка вже стала народною для цієї країни – "Купалінку". Її вона виконала, аби підбадьорити тих, хто бореться за свої права та свободу!
Ви сильні. Ви переможете! Жыве Беларусь, – зазначила співачка Мята.
Слова та текст пісні Купалінка:
Купалiнка-купалiнка, цёмная ночка,
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка,
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка.
Мая дочка у садочку ружу, ружу полiць,
Ружу, ружу полiць, белы ручкi колiць,
Ружу, ружу полiць, белы ручкi колiць.
Кветачкi рвець, кветачкi рвець,
Вяночкi звiвае,
Вяночкi звiвае, слёзкi пралiвае,
Вяночкi звiвае, слёзкi пралiвае.
Купалiнка-купалiнка, цёмная ночка,
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка,
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка.
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