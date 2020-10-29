Бумбокс і Крихітка випустили емоційний кліп на пісню Ангела

Український гурт Бумбокс на своєму YouTube-каналі презентувала кліп на пісню Ангела з репертуару колективу Крихітка. У ролику фронтмен Бумбоксу Андрій Хливнюк постав з оголеним торсом.

Ангела – це хіп-хоп пісня, зіграна наживо, в приспіві якої звучить фраза "Де ти знайдеш такого ангела, як я". Співає її Саша Кольцова, вокалістка гурту "Крихітка" та автор пісні, яка в оригіналі називається "Ангела, як я".

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"За період від написання пісні до видання кліпу пройшло багато подій в Україні і в світі, вагомих настільки, що можна було б заховати їх в тіло цього кліпу і в натюрморти, які ми використовували там..."

"Деякі дуже прямолінійні, над деякими доведеться подумати, чому це, звідки це, до яких подій приурочено? Це протест, нагадування? Так, кліп "Ангела" – нагадування нам в першу чергу, як авторам, про те, що мистецтво має ставити питання суспільству і реальності. Інакше це обслуговування якихось простих банальних людських "хочу", – зазначив лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк.

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