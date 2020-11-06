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Стильна та красива: слухайте новий ритмічний хіт співачки Мята
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Популярна українська співачка Мята презентувала сингл "Стильна та красива". Композиція подарує натхнення, віру в себе, а також трішки радості у похмурі дні найпрекраснішій частині людства – жінкам. Насолоджуйтеся музичним маніфестом від Мяти на Радіо МАКСИМУМ!
Композиція Мяти називається "Стильна та красива", адже, як каже сама співачка, місія кожної жінки – це виглядати доглянуто та вишукано.
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Мята уже виконувала пісню "Стильна та красива" на акустичному концерті наживо у супроводі музикантів у місті Львові. І саме цей трек викликав бурю емоцій та хороші відгуки.
Для мене це не просто пісня, це гімн для жінок. Адже кожна жінка протягом життя шукає та змінює стиль і це дає їй можливості бути собою та водночас розвиватися, надихатися та почуватися на всі 100%. І врешті-решт жінка має бути щаслива! Я хочу, щоб моя пісня робила жінок сильнішими та давала можливість не засмучуватися попри все, вірити в себе, адже кожна з нас варта найкращого, кожна з нас – "Стильна та красива", – говорить співачка Мята
Стильна та красива – Мята: слухайте нову ритмічну композицію співачки:
Для релізу пісні "Стильна та красива" співачка Мята зробила фешн-фотосесію. Над світлинами працював один з найвідоміших фотографів України – Сергій Васильєв (Photographer L'officiel/L'officiel Hommes Ukraine). А над стилем зірки працювала Fashion producer Марина Сандугей-Шишкіна, котра створили багато обкладинок відомих міжнародних журналів. Одягнена Мята була в образи від українських дизайнерів.
Нагадаємо, що у 2020 році Мята отримала міжнародну нагороду на премії "The Artist Awards" в Бухаресті разом з відомим європейським хіт-мейкером Vanotek. А нещодавній сингл "Love is freedom", який для Мяти написав Артем Пивоваров, посідає найвищі позиції у хіт-парадах на радіостанціях та музичних телеканалах.
Пісня "Стильна та красива" надасть крила та наснагу кожній жінці! Слухайте та поринайте у насолоду і відчуйте, що щастя у простих речах.
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