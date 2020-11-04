Співачка Lizzo знялася наполовину оголеною в прапорі США: провокативне фото

Пишнотіла співачка Lizzo опублікувала в на своїй сторінці в інстаграмі напівголий знімок у костюмі (точніше, половині костюма) авторства Рея Ортіза. Інша половина тіла зірки – оголена. Це, за словами виконавиці, – політичний маніфест!

Під фотографією вона написала політичний маніфест, що закликає боротися за країну і за справедливість у всьому світі. Lizzo каже, що речі, які роблять Сполучені Штати слабкими, можуть у результаті зробити країну сильною.

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"Коли я думаю про цю країну, я не думаю про її закони, я думаю про її людей. Я думаю про те, що нас виховали патріотами насильства, пропаганди та війни. Я думаю про те, що ця країна належить гнобителів і що пригноблені замкнені в долині капіталізму. Але я також думаю про молодих людей, які не хочуть піддаватися помилковій істині. Я думаю про літніх людей, які чинили опір ненависним забобонам, навіть коли це здавалося неможливим... Завдяки тобі, я все ще сподіваюся. Я вірю в країну, яка вчить істинної історії, щоб ми могли краще зрозуміти, де ми живемо і як ми можемо досягти більшого. Я вірю в країну, яка прислухається до криків протестувальників і не політизує смерть. Я вірю в відновлення цієї прекрасної землі та повагу до спільнот людей, які володіли Америкою до того, як колонізатори перейменували її. Я вірю в справедливість, рівність, повне усунення релігії там, де їй не місце. Нехай релігія живе в церквах і місцях поклоніння ... в тихих молитовних кімнатах, в радісних зборах ... і поза Конгресом. Я в багато що вірю, і якщо я в що-небудь вірю, я побачу це. Це може статися не завтра і не сьогодні, але в один день, якщо ми продовжимо діяти. Ми, люди, ВСІ люди, заслуговуємо на це".

Думки у коментарях розділилися: одні подякували співачці за обнадійливу промову, інші розкритикували за знімок без одягу. "Невже потрібно роздягатися для того, щоб говорити про країну?", – пишуть в коментарях. Фанати ж заступилися за неї та запропонували балотуватися у президенти 2024 року.

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