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Американська модель Кендалл Дженнер "перетворилась" у Памелу Андерсон: фото

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Кендалл Дженнер в образі Памели Андерсон - фото 1
Кендалл Дженнер в образі Памели Андерсон / instagram

Американська супермодель Кендалл Дженнер влаштувала фотосесію, в якій позувала в образі Памели Андерсон. Красуня надихнулася образом актриси і фотомоделі з фільму "Не називай мене малям", що вийшов на екрани 24 роки тому.

Так, 24-річна Кендалл Дженнер з рожевим блиском на губах і блакитними тінями постала у чорних облягаючих легінсах, боді з глибоким вирізом і високих шкіряних чоботях на підборах. На одному з фото вона позує на мотоциклі.

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Свій образ модель доповнила довгими чорними рукавичками і браслетом у вигляді колючого дроту. Для фотосесії зірка стала блондинкою, завила волосся, їй також намалювали модні у 90-х тонкі брови. Дівчина успішно повторила образ героїні кінострічки 1996 року "Не називай мене малям" з Памелою Андерсон в головній ролі.

Крім цього, Дженнер в руках тримає прапорець з написом Vote, тим самим закликавши проголосувати на виборах президента США.

Американська модель Кендалл Дженнер 'перетворилась' у Памелу Андерсон: фото - фото 433200

Американська модель Кендалл Дженнер 'перетворилась' у Памелу Андерсон: фото - фото 433201

Американська модель Кендалл Дженнер 'перетворилась' у Памелу Андерсон: фото - фото 433202

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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