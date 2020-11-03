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Бейонсе знялася у відвертих образах для Vogue: гарячі фото зірки
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Співачка Бейонсе стала героїнею відразу трьох обкладинок грудневого номера Vogue Britain. Для журналу її знімала фотограф Кеннеді Картер, а розмовляв з Бі головний редактор британського видання Едвард Еннінфул (він же і стилізував зйомку). Дивіться гарячі фото зірки та читайте, що ж вона розповіла.
З несподіваного – в інтерв'ю з'ясувалося, що Бейонсе захопилася бджільництвом і завела 2 справжні вулики. У неї приблизно 80 тисяч бджіл, і щороку вони приносять сотні баночок меду. Зайнятися бджільництвом Бейонсе вирішила тому, що у її донечок Блу і Румі моторошна алергія, а мед має лікувальні властивості.
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На питання, чи є щось, чого Бейонсе не може зробити, співачка відповіла, що її телефон завжди розряджений, вона часто губить його десь вдома або в офісі й ніколи не знає, де її ключі, а ще плутає дні та дати.
Мода та карантин
"Під час карантину мода була для мене притулком. Ми з дітьми придумали Fashion Friday. Щоп'ятниці ми переодягалися у мій одяг або разом щось шили та фотографували один одного. Це стало для нас ритуалом і можливістю пережити цей божевільний рік разом. Нова колекція Ivy Park була натхненна цією новою традицією. У ній свідомо використані яскраві, сміливі кольори, щоб ми не забували усміхатися. Я вибрала багато неоново-жовтого та коралового кольорів, змішаних з ніжно-блакитними та землистими тонами, які здаються заспокійливими. Вони принесли мені радість та змусили усміхнутися у важкий для всіх нас час".
Про Бейонсе та мистецтво
"Я намагаюся працювати з людьми, які підштовхують мене до того, щоб стати кращим артистом і людиною. Мені подобається створювати міст для талановитих художників, які зазвичай не працюють разом. Він об'єднує всі ті точки зору та досвід, які разом створюють відмінне оповідання. Я вважаю, що велике мистецтво відкривається, коли ви послідовні, працелюбні та володієте баченням, – так ваш дар у якийсь момент знайде своє місце".
Куди інвестувати час та енергію?
"Віддаю перевагу інвестуванню свого часу й енергії тільки в ті проєкти, які мені подобаються. Коли я віддана справі, то віддаю всю себе. Я завжди починаю з того, що заявляю свої наміри, щоб переконатися, що у нас одна і та ж мета з іншими учасниками колаборації. Щоб запалювати зі мною, потрібно величезне терпіння. Мій творчий процес виснажливий. Я переглядаю кожну секунду відзнятого матеріалу по кілька разів і знаю його вздовж і поперек. Я знаходжу кожну частинку магії та розбираю її. Продовжую вибудовувати більше шарів, і процес редагування триває місяцями. Я не полишу, поки, відео не розкриє весь свій потенціал. Я вірю, що моя сила в розумінні того, як сторітелінг, музика, світло, ракурс, мода, художнє оформлення, історія, танці та монтаж працюють разом. Усі вони однаково важливі".
Як карантин вплинув на Бейонсе
"Було б складно жити в умовах пандемії та нинішніх соціальних хвилювань і при цьому не зміниться як людина. Я дізналася, що мій голос ясніший, коли я завмираю. Я щиро ціную цей час з сім'єю, і моя нова мета – зменшити темп і позбутися від стресу в житті. Я прийшла в музичну індустрію у 15 років і виросла на очах у всього світу. Відтоді я, не зупиняючись, випускаю різні проєкти. я випустила Lemonade під час світового туру Formation, народила близнюків, виступила на Coachella, зняла документальний фільм Homecoming, поїхала в ще один світовий тур з Jay-Z, потім з Black Is King, все підряд. Було важко і неспокійно. Я витратила багато часу на створення моєї спадщини та подання моєї культури найкращим з відомих мені способів. Тепер я вирішила дозволити собі сфокусуватися на радості".
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