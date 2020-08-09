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Співачка Холзі розбурхала гарячими фото в бікіні

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Холзі у купальнику - фото 1
Холзі у купальнику / instagram.com/iamhalsey

Популярна виконавиця Холзі знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через серію сонячних фото в купальнику. Ця дівчина зовсім не використовує фоторедактори.

25-річна американська поп-зірка Холзі (Halsey) активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 мільйонів користувачів. А все тому, що красуня майже усім ділиться з шанувальниками, а також не полюбляє зловживати фоторедакторами.

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Також виконавиця обожнює розповідати та показувати фанатам все, що її цікавить і чи вона займається. Нещодавно Холзі опублікувала серію сонячних фото в червоному купальнику у зміїний принт. Саме так зірка проводить спекотні літні дні, коли не працює над новою музикою.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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