WAP: Сексуальна Кайлі Дженнер знялась у провокативному кліпі Cardi B

Одна з найпопулярніших хіп-хоп-виконавців сучасності, 27-річна Карді Бі, представила кліп на свою нову пісню під назвою WAP, записану разом з 25-річною відомою американською реперкою Megan Thee Stallion. У ньому також знялась мільярдерка Кайлі Дженнер.

За сюжетом музичного відео Карді Бі і Megan Thee Stallion гуляють розкішним особняком, яким спокійно прогулюються тигри і повзають змії. Дівчата заглядають в кімнати будинку, за дверима яких їх чекають несподівані сюрпризи.

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У якийсь момент в кліпі в образі дикої кішки з'являється Кайлі Дженнер, одягнена у відверту сукню з глибоким декольте з леопардовим принтом. Телезірка відчиняє одну з дверей кімнат, в якій її в схожому вбранні зустрічає сама Карді.

Кайлі Дженнер приміряля на себе образ кішечки

Самі хіп-хоп-виконавці неодноразово переодягаються в ролику, з'являючись то в сукнях Nicolas Jebran, то в купальниках Bryan Hearns, то в костюмах з анімалістичні принтами Zigman і образах від Mugler.

Режисером музичного відео став стиліст Карди Бі, Коллін Картер. Працювати над кліпом йому допомагав музикант, який виступає під псевдонімом King Pee. Пісня WAP стала першою для Карді Бі після випущеної у 2019 році Press, яка підкорила світові чарти.

Карді і Megan Thee Stallion відповідально підійшли до роботи над кліпом та залишилися задоволені результатом, – на думку шанувальників, музичний ролик став чудовим прикладом того, як дівчата підтримують одна одну.

У кліпі є все: золоті бюсти у вигляді округлостей жіночої фігури, дикі тварини, запальний тверк і сексуальні танці у воді. Втім, в цьому випадку можна обійтися без довгих описів, адже краще один раз це все побачити!

Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion, дивіться сексуальний кліп онлайн:

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