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Кім Кардашян показала сексуальну фігуру у крихітній сукні

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Кім Кардашян показала реальні форми - фото 1
Кім Кардашян показала реальні форми

Курйозна Кім Кардашян ні дня не уявляє без уваги мережі, тож регулярно ділиться пікантними фото у мінімальній кількості одягу. Цього разу дружина Каньє Веста все ж приміряла сукню, але й вона не приховала її фігуру.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а також активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 170 мільйонів підписників. І це не дивно, бо зірка ледь не щодня ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Навіть перебування в самоізоляції не змусило Кім рідше публікувати свіжі дописи. До того ж, домашній режим не вплинув на її любов до екстравагантних образів. Це підтверджує і серія нових фото, на яких дружина Каньє Веста позує у крихітній рожевій сукні, яка підкреслює її пишні форми.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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