Фітоняшка похизувалась гарячими формами в купальнику (фото)

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу вкотре довело, що готова до спекотного сезону. Дівчина показала розкішну фігуру в бікіні без фотошопу.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою. До того ж, вона зовсім не має комплексів щодо своїх форм, а також не зловживає фоторедакторами.

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Це підтверджують і свіжі фото Теммі у блакитному купальнику, які викликали справжній захват у шанувальників. Здається, у Кім Кардашян з'явилась конкурентка.

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