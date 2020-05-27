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Фітоняшка похизувалась гарячими формами в купальнику (фото)

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Теммі Хемброу у бікіні - фото 1
Теммі Хемброу у бікіні

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу вкотре довело, що готова до спекотного сезону. Дівчина показала розкішну фігуру в бікіні без фотошопу.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою. До того ж, вона зовсім не має комплексів щодо своїх форм, а також не зловживає фоторедакторами.

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Це підтверджують і свіжі фото Теммі у блакитному купальнику, які викликали справжній захват у шанувальників. Здається, у Кім Кардашян з'явилась конкурентка.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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