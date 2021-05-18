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Співачка Аріана Гранде таємно вийшла заміж у Каліфорнії

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Аріана Гранде таємно вийшла заміж - фото 1
Аріана Гранде таємно вийшла заміж

У минулі вихідні співачка Аріана Гранде вийшла заміж за ріелтора Далтона Гомеса. Таємна церемонія пройшла у каліфорнійському місті Монтесіто.

На ній, як пише BBC, були присутні тільки найближчі друзі та родичі пари. Усього на святкуванні зі співачкою та її чоловіком близько двадцяти людей.

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"Простір був наповнений щастям і любов'ю", – розповідає представник Гранде.

Нагадаємо, Аріана Гранде оголосила про заручини з Далтоном Гомесом у грудні 2020 року, після приблизно року стосунків. Коханий виконавиці подарував їй перстень з платини з овальним діамантом і перлиною.

Раніше 27-річна американська виконавиця і акторка Аріана Гранде поділилася з шанувальниками серією романтичних знімків зі своїм коханим. На першому знімку пара сидить біля каміна, а на другому і третьому мило обіймається на тлі вогнів нічного міста. Свою публікацію Аріана підписала так: "Моє серце, моя людина! Дуже дякую за те, що ти – це ти". Лише за день пост американської зірки зібрав майже 9,5 мільйона лайків і багато коментарів від фанатів. Вони відзначили, що Аріана виглядає дуже щасливою і побажали парі всього найкращого.

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