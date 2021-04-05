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Аріана Гранде показала фото зі своїм нареченим

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Аріана Гранде - фото 1
Аріана Гранде / instagram

27-річна американська виконавиця і акторка Аріана Гранде, яка вважає за краще тримати своє особисте життя в секреті, поділилася з шанувальниками серією романтичних знімків зі своїм коханим.

На сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала три кадри, на яких обіймається зі своїм нареченим Далтоном Гомесом.

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На першому знімку пара сидить біля каміна, а на другому і третьому мило обіймається на тлі вогнів нічного міста. Свою публікацію Аріана підписала так: "Моє серце, моя людина! Дуже дякую за те, що ти – це ти". Лише за день пост американської зірки зібрав майже 9,5 мільйона лайків і багато коментарів від фанатів. Вони відзначили, що Аріана виглядає дуже щасливою і побажали парі всього найкращого.

Відзначимо, що за даними ЗМІ, американська співачка Аріана Гранде почала зустрічатися з Далтоном Гомесом в січні 2020 року і вони разом провели карантин в Лос-Анджелесі. Хлопець навіть "засвітився" в одному з кліпів виконавиці, який був знятий в домашній обстановці. Гортайте галерею:

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