Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків

Якими мають бути справжні любовні стосунки? Група психологів сформулювала кілька заповідей здорових стосунків. Читайте, як створити гармонійний сильний союз.

Зацікавленість. Мабуть, саме з цього компонента починається спілкування як таке. І з нього починаються будь-які стосунки. Інтерес розвивається відразу в двох напрямках: інтерес до людини і інтерес до стосунків. Різниця в тому, що перше – це недостатній мотив для формування кохання. Другий напрям – це мотивація для формування контакту і стосунків. Про це пише joymiller.

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Відчуття безпеки. Це означає те, що обидва партнери впевнені у своїй фізичній недоторканності, а також можуть абсолютно спокійно поділитися один з одним своїми проблемами або приводами для радості. При цьому, кожна зустріч після розлуки приносить позитивні емоції, а в період самої розлуки партнери не відчувають почуття туги або розгубленості.

Прийняття. Це, ймовірно, найскладніший з компонентів здорових стосунків. Психологи мають на увазі відмову від спроб що-небудь змінити в іншій людині "під себе". Безумовне прийняття означає прийняття без умов. Цей пункт неможливо виростити в собі доти, поки не буде такого ж безумовного прийняття самого себе. А для переважної більшості людей це завдання вкрай важке.

Взаємодопомога. У партнерів спільні цілі. Вони не намагаються ставити один одному палиці в колеса, не змагаються, не хочуть "перемогти" один одного. Замість цього в стосунках панує взаємовиручка і взаємна підтримка.

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