Співачка Angela розповіла про кохання у своїй новій пісні

Співачка, королева краси та громадська діячка Angela розпочинає літній сезон з подарунком для всіх дівчат та жінок. Для тих, хто прагне закохатися та провести незабутні вечори у компанії коханих чоловіків.

Попзірка продовжує свій успішний музичний серіал, створюючи пісні, які відображають реальне життя сучасної жінки з усіма її проблемами та емоціями. Слухайте на Радіо МАКСИМУМ її нову пісню "Закохалась".

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Angela увірвалася на сцену нашого шоубізнесу минулого року і завоювала радіоефіри хітами "Твої очі", "Відпусти", "Холодне місто", "Передзвони" та

"В оригіналі". У травні зірка випускає ніжний, чуттєвий та ритмічний хіт – "Закохалась", який створений для всіх, хто скучив за романтикою.

Весна та літо – найкращі сезони року. Саме зараз, попри все, хочеться дихати на повні груди, гуляти вечірнім містом та кохати... Я писала цей трек з відчуттям першої закоханості, це саундтрек до перших тижнів та місяців нового кохання. Трек створений для літніх прогулянок та танців з коханими. Коли ви чуєте цю пісню, ви можете згадати власні прогулянки та вечірки літом у компанії того, кого любите,

– розповідає артистка.

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Пісня ідеально підійде для відпочинку цього літа та може стати хітом у плейлистах. Вона про відчуття кохання, яке є порятунком від самотності та стресів сучасного світу, що змінюється кожної секунди. Трек створений для того, щоб слухачі могли відволіктися від буднів та поринути у світ закоханості, коли ти літаєш, ніби в тебе є крила.

"У наш час поняття любові та закоханості дуже стерлись, навіть у музиці. Але це не правильно, почуття кохання можуть змінювати тебе та світ навколо тебе. Тому, ця пісня є закликом віддатися почуттям, жити цим моментом та насолоджуватися", – ділиться Angela.

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